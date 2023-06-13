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小売ＣＶＳローソン、いつもの価格で「...

ローソン、いつもの価格で「からあげクン」が「でかからあげクン」に　価格据え置きの増量品を期間限定発売　創業48周年施策で

ＣＶＳ耳より情報freeonline
「でかからあげクン レギュラー」
「でかからあげクン レギュラー」

　ローソンは13日から、「からあげクン レギュラー」よりも大きなサイズの「でかからあげクン レギュラー」を「からあげクン レギュラー」と同額の税込238円で期間限定発売する。 　ローソン創業48周年「…

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