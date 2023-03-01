エバラ食品 7月と9月に値上げ 家庭用、業務用の計87品

エバラ食品工業は2月24日、計87品の価格改定を実施すると発表した。7月1日納品分から家庭用鍋物調味料群の一部商品と業務用の一部商品、9月1日納品分から家庭用野菜まわり調味料群の一部商品を値上げする。…