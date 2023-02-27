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さば缶詰を値上げ マルハニチロ

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「月花さば水煮」（マルハニチロ）
「月花さば水煮」（マルハニチロ）

マルハニチロは4月1日納品分から、さば缶詰の価格を改定する。対象商品は26品で、約11～23％値上げする。 主力の「月花さば水煮」は、税込参考小売341円→改定後411円に、「さば水煮」（6号缶）は同…

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