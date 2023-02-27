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旅館の朝食をイメージ 具だくさん「辛子明太子のり」 辛くない「穂先メンマ」も 桃屋

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「辛子明太子のり」（桃屋）
「辛子明太子のり」（桃屋）

桃屋は「辛子明太子のり」と「穂先メンマ葱油味」を2月27日から全国で新発売する。北海道産辛子明太子をたっぷりと使用したプレミアムな海苔佃煮、葱油が香ばしい辛くない穂先メンマを提案する。 内食需要のさら…

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