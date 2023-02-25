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「レトルト食品＝保存料使用」は誤解　正しくは「レトルト食品ゆえに保存料は使用できない」　55年前に「ボンカレー」が先鞭

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「ボンカレー」で使用しているレトルトパウチ
「ボンカレー」で使用しているレトルトパウチ

　世界初のレトルト技術で55年前に生まれた大塚食品の「ボンカレー」。 　レトルト食品は、気密性があり光や空気を通さないパウチに詰めた食品を加圧加熱殺菌したもののため、保存中に微生物が増えることがなく常…

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