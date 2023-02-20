清酒「久保田 純米吟醸 にごり」朝日酒造 今春もさらっとなめらか

朝日酒造は、春限定のにごり酒「久保田 純米吟醸 にごり」を20日から出荷開始する。昨年に続き2年目。すっきりとした口当たりとなめらかな飲みやすさが特長で、旨みのある肉料理や香辛料の効いた料理との相性が…