日本気象協会 biz tenki
飲料系酒類清酒「久保田 純米吟醸 に...

清酒「久保田 純米吟醸 にごり」朝日酒造 今春もさらっとなめらか

酒類freeonline
春限定のにごり酒「久保田　純米吟醸　にごり」（朝日酒造）
春限定のにごり酒「久保田　純米吟醸　にごり」（朝日酒造）

朝日酒造は、春限定のにごり酒「久保田 純米吟醸 にごり」を20日から出荷開始する。昨年に続き2年目。すっきりとした口当たりとなめらかな飲みやすさが特長で、旨みのある肉料理や香辛料の効いた料理との相性が…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集