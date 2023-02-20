日本気象協会 biz tenki
加工食品調味料・カレー類ジップ付き袋のみそ2品 使...

ジップ付き袋のみそ2品 使いやすさを追求 富士甚醤油

調味料・カレー類freeonline
「ジップみそ やさしさ仕立て 九州あわせ」「同 だし入り」（富士甚醤油）
「ジップみそ やさしさ仕立て 九州あわせ」「同 だし入り」（富士甚醤油）

富士甚醤油は3月上旬から春の新商品として「ジップみそ やさしさ仕立て 九州あわせ」「同 だし入り」の2品を発売する。消費者が既存のみそ商品に対して感じているメリットとデメリットを調査し、使いやすさをと…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集