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ルピシア「桜のお茶」シリーズ15日から数量限定発売　大島桜で春の訪れを演出

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「桜のお茶」シリーズ
「桜のお茶」シリーズ

　ルピシアは、春を表現した「桜のお茶」シリーズを、15日から全国のルピシア店舗と通信販売で数量限定で発売している。 　桜餅にも用いられ芳醇な香りをもつ大島桜の葉を一部商品で使用。同シリーズは、1997…

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