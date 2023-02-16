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トラックドライバー時間外労働の上限規制が適用される「2024年問題」　コカ・コーラボトラーズジャパンの対応は？

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物流トラック（コカ・コーラボトラーズジャパン）
物流トラック（コカ・コーラボトラーズジャパン）

　トラックドライバー時間外労働の上限規制が適用される「2024年問題」についてコカ・コーラボトラーズジャパンのブルース・ハーバート執行役員最高SCM責任者兼SCM本部長は10日開催された決算説明会で、…

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