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セブン×ヨーカ堂 商品分野の連携加速 総菜・冷食など共同開発

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左からSEJ青山誠一氏、IY荒谷一徳氏
左からSEJ青山誠一氏、IY荒谷一徳氏

セブン-イレブン・ジャパン（SEJ）とイトーヨーカ堂（IY）は、消費スタイルの多様化に応えるため、商品分野の連携を加速させる。両社の強みや知見を持ち寄り、新たに開発した「赤坂四川飯店監修」の中華惣菜を…

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