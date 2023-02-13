セブン×ヨーカ堂 商品分野の連携加速 総菜・冷食など共同開発

セブン-イレブン・ジャパン（SEJ）とイトーヨーカ堂（IY）は、消費スタイルの多様化に応えるため、商品分野の連携を加速させる。両社の強みや知見を持ち寄り、新たに開発した「赤坂四川飯店監修」の中華惣菜を…