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ヨーク 次期社長にIY河田取締役

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河田靖彦氏（イトーヨーカ堂）
河田靖彦氏（イトーヨーカ堂）

ヨークの次期社長に河田靖彦イトーヨーカ堂取締役常務執行役員営業本部長が内定した。代表取締役会長には石橋誠一郎セブン＆アイ・ホールディングス常務執行役員が就任する。 大竹正人社長は、セブン＆アイ・ホール…

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