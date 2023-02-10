ヨーク 次期社長にIY河田取締役

ヨークの次期社長に河田靖彦イトーヨーカ堂取締役常務執行役員営業本部長が内定した。代表取締役会長には石橋誠一郎セブン＆アイ・ホールディングス常務執行役員が就任する。 大竹正人社長は、セブン＆アイ・ホール…