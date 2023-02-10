J-オイルと出光 バイオマス事業構築で連携 循環型経済の実現へ

サーキュラーエコノミー実現に向けたバイオマス事業のイメージ（J-オイルミルズ／出光興産） J-オイルミルズと出光興産は、サーキュラーエコノミーの実現に向けて、バイオ燃料確保によるSAF製造およびプラス…