日本気象協会 biz tenki
流通・飲食メイカングループが春季展示...

メイカングループが春季展示会　メーカー出展過去最大に　大河ドラマ関連品も提案

freeonline
メイカングループが春季展示会　メーカー出展過去最大に　大河ドラマ関連品も提案

メイカングループは1日、浜松市内のアクトシティ浜松で春季展示会「Food Show2023」を開催した。今回の展示会には新規企業39社が加わり、計237社（常温117社、要冷120社）が出展。春季展示…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集