奈良県桜井市には、海拓榴市（つばいち）と呼ばれる日本最古の市があった。旧暦1月6日（2月5日）には初市が盛大に行われた。江戸時代には、全国から商人が訪れて物の相場を決め、神前に報告しつつ、商売繁盛を祈…