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そうめん商戦はじまる 相場「安値」も過去最高額に

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ト定の儀（三輪明神大神神社）
ト定の儀（三輪明神大神神社）

手延そうめん商戦の始まりを告げる「卜定祭（ぼくじょうさい）」が5日、奈良県桜井市の三輪明神大神神社にて催された。春から本格化する商戦の盛況を祈願するとともに、昨年秋から生産されている「令和4年度産そう…

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