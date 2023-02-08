そうめん商戦はじまる 相場「安値」も過去最高額に

手延そうめん商戦の始まりを告げる「卜定祭（ぼくじょうさい）」が5日、奈良県桜井市の三輪明神大神神社にて催された。春から本格化する商戦の盛況を祈願するとともに、昨年秋から生産されている「令和4年度産そう…