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日清食品 6月からカップ麺・袋麺など170品目値上げ

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日清食品 6月からカップ麺・袋麺など170品目値上げ

日清食品は、2023年6月1日出荷分から即席袋麺、即席カップ麺、即席カップライスの製品価格を希望小売価格ベースで10～13%引き上げる。対象数は170品目。昨年6月に続き、2年連続の値上げとなる。新価…

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