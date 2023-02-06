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西友が円高還元第2弾 米国産牛肉など13品値下げ

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西友が円高還元第2弾 米国産牛肉など13品値下げ

西友は2日から順次、輸入生鮮食品13品を対象とする「円高還元セール」第2弾を開始。「お客様から支持をいただいており食卓のメーンになる」（同社）という米国産牛肉肩ロース（還元セールの割引率7.2％）や米…

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