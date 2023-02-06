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日本アクセス フル温度帯の強みで食品卸が提案する菓子 東日本春季フードコンベンション

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日本アクセス フル温度帯の強みで食品卸が提案する菓子 東日本春季フードコンベンション

日本アクセスは1月18～19日、さいたまスーパーアリーナで「東日本春季フードコンベンション2023」を開催。フルラインを目指す同社はグロサリーの菓子にも注力し、オリジナル商品の開発を拡充するほか、得意…

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