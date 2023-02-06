新たな発酵の魅力 ジェラートに新フレーバー ひかり味噌

ひかり味噌は1日から、公式オンラインストアにて新たな発酵の魅力を伝えるブランド「buquérico（ブケリコ）」よりジェラートの新フレーバー2種を発売した。「大人の、甘くない、ご褒美」を提供する「ブケ…