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新たな発酵の魅力 ジェラートに新フレーバー ひかり味噌

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新フレーバー2種が加わった「ブケリコ」のジェラート（ひかり味噌）
新フレーバー2種が加わった「ブケリコ」のジェラート（ひかり味噌）

ひかり味噌は1日から、公式オンラインストアにて新たな発酵の魅力を伝えるブランド「buquérico（ブケリコ）」よりジェラートの新フレーバー2種を発売した。「大人の、甘くない、ご褒美」を提供する「ブケ…

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