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サントリー「ボス」缶コーヒー115円→140円　一部商品を除く缶・瓶商品25年ぶりに価格改定　5月1日から

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25年ぶり価格改定の対象となる「ボス」缶コーヒー主力5品（2022年撮影）
25年ぶり価格改定の対象となる「ボス」缶コーヒー主力5品（2022年撮影）

　サントリー食品インターナショナルは2日、5月1日出荷分から一部商品を除く「ボス」缶コーヒーなど缶商品と瓶商品を価格改定すると発表した。 　今回の対象商品の価格改定は1998年以来25年ぶりになる。2…

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