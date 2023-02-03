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カップ麺 存在感高まるコンビニPB 価値・価格の両軸に支持

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カップ麺 存在感高まるコンビニPB 価値・価格の両軸に支持

コンビニのカップ麺売場でPBの存在感が一段と高まっている。きっかけは2022年6月に上位メーカーが価格改定を実施し、NBの売価が軒並み200円を超えたことだ（一部除く）。本紙の取材に大手コンビニ3社は…

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