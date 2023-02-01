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アサヒグループ食品 サステナビリティを根幹に 強みの「多刀流」で価値提供

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川原浩社長（アサヒグループ食品）
川原浩社長（アサヒグループ食品）

アサヒグループ食品は1月26日、2022年12月期業績予想を売上高1千277億円（1千259億円）、事業利益123億円（114億円）の増収増益と発表した。「ミンティア」や「1本満足バー」「アマノフーズ…

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