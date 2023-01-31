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シマダヤ 次期社長に岡田専務 17年ぶりトップ交代

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岡田賢二次期社長（シマダヤ）
岡田賢二次期社長（シマダヤ）

シマダヤは1月31日、岡田賢二専務取締役（生産物流本部長、経営企画部管掌）が代表取締役社長に昇任する人事を発表した。木下紀夫代表取締役社長（営業本部長、監査室管掌）は代表権のない取締役会長に就く。4月…

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