砂糖を食べても太らない!? 日新製糖が小学校で食育出前授業

製糖大手ウェルネオシュガーグループの日新製糖は1月24日、千葉市立磯辺小学校（千葉市美浜区）の小学3年生児童（3クラス・計98人）を対象に、「砂糖と年中行事の関わりや砂糖の役割について」をテーマに食育…