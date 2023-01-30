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砂糖を食べても太らない!? 日新製糖が小学校で食育出前授業

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授業を行う渋谷昌広氏（日新製糖）
授業を行う渋谷昌広氏（日新製糖）

製糖大手ウェルネオシュガーグループの日新製糖は1月24日、千葉市立磯辺小学校（千葉市美浜区）の小学3年生児童（3クラス・計98人）を対象に、「砂糖と年中行事の関わりや砂糖の役割について」をテーマに食育…

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