みそ汁で産地めぐり その日の気分や料理に合わせて ひかり味噌

ひかり味噌は3月1日から、各地の名産みそを手軽においしく味わえる生みそタイプの即席みそ汁「産地のみそ汁めぐり」から「産地のみそ汁めぐり 8食」と具も選べる「同16食」を発売する。 新商品「産地のみそ汁…