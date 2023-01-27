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日本生協連 エシカル商品伸長 3年連続2千億円超に

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（左から）藤井喜継、土屋敏夫、嶋田裕之の各氏（日本生活協同組合連合会）
（左から）藤井喜継、土屋敏夫、嶋田裕之の各氏（日本生活協同組合連合会）

日本生活協同組合連合会（日本生協連）は19日に都内で開いた新年記者会見で、コープ商品のエシカル消費対応商品が拡大していることを明らかにした。2022年度の供給高（売上高）見通しは組合員供給価格ベースの…

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