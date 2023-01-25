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ヤヨイサンフーズ 基幹クリームコロッケ強化 「イートベジ」品質向上

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「シルキーデリクリームコロッケ（国産紅ずわいがに入り）75」（ヤヨイサンフーズ）
「シルキーデリクリームコロッケ（国産紅ずわいがに入り）75」（ヤヨイサンフーズ）

ヤヨイサンフーズは、2023年春に向け、基幹カテゴリーのクリームコロッケを強化するほか、プラントベースフード（PBF）「イートベジ」の品質向上などを図る。このほど発表会を開き、大西宏昭社長は「従来通り…

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