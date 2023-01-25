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キリン「プラズマ乳酸菌」入り飲料が2割増

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「プラズマ乳酸菌」入り飲料
「プラズマ乳酸菌」入り飲料

　キリンビバレッジの「プラズマ乳酸菌」入り飲料は昨年1－12月、前年比23％増の659万ケースを記録した。 　伸長要因について、昨年12月、取材に応じた吉村透留社長は「健康意識の高まり、特に免疫意識の…

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