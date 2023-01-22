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伊藤ハム米久HD ハム・ソーなど4月から値上げ

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伊藤ハム米久HD　ハム・ソーなど4月から値上げ

伊藤ハム米久ホールディングスは4月1日（一部3月1日）から、伊藤ハム製品221品と米久製品70品の価格改定を行うと1月17日に発表した。改定幅はいずれも約5～20％。対象商品は、伊藤ハム製品の家庭用ハ…

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