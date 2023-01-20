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味の素　成長おかゆ市場に「鶏がゆ」　コロナ以降、日常食の定番に

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「味の素おかゆ・鶏がゆ」（味の素）
「味の素おかゆ・鶏がゆ」（味の素）

成長する「おかゆ」市場に味の素社ラインアップを広げて新たなニーズに応える。 従来より高齢者の日常食として利用されてきたおかゆだが、コロナ以降、「保存がしやすい」「カラダにやさしい」「即食性・簡便性」な…

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