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明治エッセル「大人ラベル」新たな挑戦 おいしさと楽しさ軸に付加価値追求

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「明治 エッセルスーパーカップ 大人ラベル とことんショコラ」（明治）
「明治 エッセルスーパーカップ 大人ラベル とことんショコラ」（明治）

明治フローズン・食品マーケティング部フローズンデザートグループ長の大田誠氏に、期待のエッセル新シリーズ「大人ラベル」の手応えや、さらなる認知拡大を目指す健康の付加価値商品をはじめ、上期アイス部門の振り…

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