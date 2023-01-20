明治エッセル「大人ラベル」新たな挑戦 おいしさと楽しさ軸に付加価値追求

明治フローズン・食品マーケティング部フローズンデザートグループ長の大田誠氏に、期待のエッセル新シリーズ「大人ラベル」の手応えや、さらなる認知拡大を目指す健康の付加価値商品をはじめ、上期アイス部門の振り…