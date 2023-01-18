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創業50年余で最大のチャンス！ 高級冷凍食品を牽引　SL Creations

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佐藤健社長
佐藤健社長

「いまは日本中の誰もが認める高級冷凍食品の時代。当社は小規模ながらもそのトップをアタマ一つ抜けて走っている。創業50年余りで最大のチャンス」と語るのはSL Creations（SLC）の佐藤健社長。「…

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