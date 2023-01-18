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逆光線（コラム）関東大震災から100年、ロ...

関東大震災から100年、ローリング防災食の浸透を

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関東大震災から100年、ローリング防災食の浸透を

1月17日は阪神・淡路大震災から28年目になる。28年前の当日、都内ホテルで開催された神戸に本社がある食品企業の方針発表会に、いつもの役員の顔ぶれが見当たらず、時間が経つにつれてテレビで被災状況を知っ…

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