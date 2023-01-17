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「午後の紅茶 おいしい無糖」が11年連続成長　 2年連続で1000万ケース突破　過去最高の販売数量を更新

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左から「午後の紅茶 おいしい無糖」と「午後の紅茶 おいしい無糖 香るレモン」
左から「午後の紅茶 おいしい無糖」と「午後の紅茶 おいしい無糖 香るレモン」

　キリンビバレッジの「午後の紅茶 おいしい無糖」シリーズが22年、11年連続で伸長して過去最高の販売数量を更新した。 　伸長率は、22年1－11月累計で前年同期比2割増。2年連続で1000万ケースを突…

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