日本気象協会 biz tenki
食肉食肉加工品日本ハム 次期社長の井川氏...

日本ハム 次期社長の井川氏 構造改革のスピード上げ成果へ

食肉加工品freeonline
現社長の畑佳秀氏㊨と。井川伸久氏（日本ハム）のモットーは「苦しい時も笑顔で」
現社長の畑佳秀氏㊨と。井川伸久氏（日本ハム）のモットーは「苦しい時も笑顔で」

日本ハムの新社長に井川伸久代表取締役副社長が4月1日付で就任する（既報）。1月11日に畑佳秀社長と井川副社長が大阪市内で会見を開いた。畑社長は、井川副社長の最大の強みとして「強いリーダーシップ」と「変…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集