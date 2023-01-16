日本ハム 次期社長の井川氏 構造改革のスピード上げ成果へ

日本ハムの新社長に井川伸久代表取締役副社長が4月1日付で就任する（既報）。1月11日に畑佳秀社長と井川副社長が大阪市内で会見を開いた。畑社長は、井川副社長の最大の強みとして「強いリーダーシップ」と「変…