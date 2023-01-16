生乳 需給緩和策が一定の成果 業界一丸で課題解決へ 乳業界が賀詞交歓会

乳業団体合同新年賀詞交歓会（主催・日本乳業協会など13団体・社）が6日、都内で開かれた。コロナ前は酪農乳業関係者ら約1千人が一堂に会する新春恒例の場だったが、昨年に引き続き規模を縮小し、感染症対策を講…