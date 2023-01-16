日本気象協会 biz tenki
飲料系酒類お酒も塩分もほどよく楽しん...

お酒も塩分もほどよく楽しんで Z世代にアピール 味の素×スマドリ

酒類freeonline
「Low-Saltサーモンとポルチーニ茸のクリームパスタ」と「アーノルドパーマースパイク」（味の素×スマドリ）
「Low-Saltサーモンとポルチーニ茸のクリームパスタ」と「アーノルドパーマースパイク」（味の素×スマドリ）

Z世代に向けて適切なアルコールと適正な塩分を推進するため企業がコラボした。 味の素の、うま味調味料「味の素」を活用した「LOW SALT CLUB～うま味DE減塩部」と、適切なアルコールの楽しみ方によ…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集