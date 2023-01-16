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丸美屋食品 23期連続増収達成 ふりかけ・釜めし伸長

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阿部豊太郎社長（丸美屋食品工業）
阿部豊太郎社長（丸美屋食品工業）

丸美屋食品工業の2022年度（22年12月期）総売上高は前年比3.7％増の585億5千万円となった。ふりかけ、中華、釜めしの素の基幹商品群が3群計で前年比3％増と伸長。23期連続増収を達成した。12日…

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