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小売ＣＶＳセブン‐イレブン、イスラエ...

セブン‐イレブン、イスラエルに初出店　5～6年かけて全土に店舗展開予定

ＣＶＳfreeonline
開店時の様子
開店時の様子

　セブン‐イレブン・ジャパンは13日、現地時間1月11日にイスラエル最大の都市圏・テルアビブでセブン‐イレブン1号店を開店したことを明らかにした。 　イスラエルでの出店は初めて。 　出店したのは同社合…

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