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日本ハム新社長に井川伸久副社長　5年ぶりのトップ交代　4月1日付け

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井川伸久副社長
井川伸久副社長

　日本ハムは、新社長に井川伸久代表取締役副社長が23年4月1日付けで就任する。1月10日開催の取締役会で決議した。 　畑佳秀代表取締役社長は取締役に、木藤哲大代表取締役副社長は取締役会長にそれぞれ就く…

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