「桜姫」で受験生応援　日本ハムがWEB動画

日本ハムは、タレントのカズレーザーさんを起用した受験生などの応援企画として、発売20周年を迎えた「国産鶏肉桜姫」のWebムービー第1弾を1月6日から特設サイトで公開している。 Webムービー第1弾の内…

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