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即席麺総需要、過去最高に迫る勢い 昨年は11月まで2.2%増

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即席麺総需要、過去最高に迫る勢い 昨年は11月まで2.2%増

日本即席食品工業協会調べによると、2022年1～11月の即席麺総需要は54億1千514万食、前年同期比2.2％増だった。この数字はJAS品.非JAS品および生タイプの合計。あと1か月を残すものの、年間…

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