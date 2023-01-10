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酸っぱい食べ物を甘く 「ミラクルフルーツ」使用のラムネ 糖尿病患者やダイエットをサポート

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ミラクルフルーツ使用のラムネ菓子「あまなーれ」（ミラクリングループ）
ミラクルフルーツ使用のラムネ菓子「あまなーれ」（ミラクリングループ）

酸っぱい食べ物を甘く感じさせる特徴を持つ果実「ミラクルフルーツ」の収穫量世界一のミラクリングループはこのほど、同果実の成分を使用したラムネ菓子「あまなーれ」を発売。同成分の特徴を生かし、糖質制限を余儀…

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