酸っぱい食べ物を甘く 「ミラクルフルーツ」使用のラムネ 糖尿病患者やダイエットをサポート

酸っぱい食べ物を甘く感じさせる特徴を持つ果実「ミラクルフルーツ」の収穫量世界一のミラクリングループはこのほど、同果実の成分を使用したラムネ菓子「あまなーれ」を発売。同成分の特徴を生かし、糖質制限を余儀…