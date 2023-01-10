日本気象協会 biz tenki
飲料嗜好飲料キーコーヒー「トアルコ ト...

キーコーヒー「トアルコ トラジャ」発売45周年　山奥の未開の地での道路敷設から地域と一体　真のサステナブルコーヒーを訴求

嗜好飲料freeonline
45周年ロゴマークとキーコーヒーの柴田裕社長
45周年ロゴマークとキーコーヒーの柴田裕社長

　キーコーヒーは、今年発売45周年を迎えるスペシャルティコーヒー「トアルコ トラジャ」を真のサステナブルコーヒーとして年間通じて訴求強化していく。 　同社は1973年にインドネシアで現地調査を開始し、…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集