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オリックス・ホテルマネジメントがサステナブルな取り組みを加速　17の旅館・ホテルにアルミボトル缶の天然水を導入開始

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　オリックス・ホテルマネジメント（OHM）は22年末に17の旅館･ホテルの客室へのアルミボトル缶ミネラルウォーターの導入を完了しサステナブルな取り組みを加速していく。 　22年4月1日に施行されたプラ…

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