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福袋でも家計応援　「生活応援福カート」5割増の3000台用意　千葉・東京・神奈川・山梨のイオン・イオンスタイルで初売り

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「生活応援福カート」を手にする来店客（イオンスタイル幕張新都心）
「生活応援福カート」を手にする来店客（イオンスタイル幕張新都心）

　イオンリテール南関東カンパニーは1日、「生活応援福カート」を千葉・東京・神奈川・山梨のイオン・イオンスタイル78店舗で販売開始した。 　今年は、円安や原材料高による物価高を受け家計応援を強く打ち出し…

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