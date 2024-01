北陸中央食品 カナカンに全株譲渡。新社長にカナカンの野村専務

北陸中央食品(富山県射水市)は1月19日付けで、同じ北陸の食品卸カナカン(石川県金沢市)に全株を譲渡し、カナカングループとして新たに始動した。北陸中央食品の社名に変更はない。

新社長はカナカンの野村直紀専務が就任し、実務を取り仕切る専務取締役としてカナカン七尾食品・菓子営業所長の西田修治氏が専任として就任した。

北陸中央食品の前役員3名は退任し、澤田悦守会長は特別顧問に、澤田佳宏社長は顧問に、西川貢専務は相談役(常勤)にそれぞれ就いた。

