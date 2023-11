日清製粉ウェルナは、自社で初となる業務用市場向けTVCMを放映を開始した。11月6~27日に東海エリアで放映し、来年以降は首都圏や関西圏などの地域で展開する。

CMのテーマは、人手不足の課題を解決する業務用パスタ関連製品「マ・マー」ブランド。TVCMでは「マ・マー THE PRO 早ゆでスパゲティ」「マ・マー THE PRO IQF(バラ凍結)パスタ」「マ・マー THE PRO PASTA STELLA」「マ・マー もちもち生パスタ」の各シリーズを紹介する。

ナレーションにはTV番組のナレーターでもおなじみのバッキー木場さんを起用。人手不足の様子を三つのシーンで表現するとともに「その手助けに、マ・マーの業務用」という印象的なサウンドロゴを添えた。同社の業務用製品が人手不足解決に貢献するというイメージを視覚と聴覚の両面から訴求する。