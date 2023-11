エスビー食品は「神田カレーグランプリ2023」(主催・神田カレー街活性化委員会)に協賛し、11月4~5日に東京・神田小川町で開かれた「グランプリ決定戦」に創業100周年記念ブースを出展した。

創業100周年を記念した特設ブースでは、これまでの100年の歴史をまとめた年表、多種多様な商品を展示。また7種類のスパイスとハーブをブレンドしオリジナルのカレー粉を作る「オリジナルカレー粉ブレンド体験」が4年ぶりに復活。参加者はスパイスの香りを体感しながらカレー粉作りに挑戦した。

「赤缶カレー粉」をスティックタイプにした創業100周年記念商品「カレー粉スティック」のサンプリング、公式通販サイトで使えるクーポンの配布も実施。フォトスポットも設置し、イベントを盛り上げた。

