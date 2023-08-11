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流通・飲食ふるさと納税「もぐふる」 ...

ふるさと納税「もぐふる」 地域食の発掘目指し9月オープン 西本ウィズメタック

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ふるさと納税「もぐふる」 地域食の発掘目指し9月オープン 西本ウィズメタック
ふるさと納税「もぐふる」 地域食の発掘目指し9月オープン 西本ウィズメタック

アジア食品・食材を中心とした卸売事業を展開する西本ウィズメタック（Wismettac）ホールディングスは、9月に食の専門商社として初めて、ふるさと納税サイト「もぐふる」をオープンする。コンセプトは「地…

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